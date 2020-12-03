Англия

Защитник Манчестер Сити может сменить клубную прописку.

Арсенал рассматривает возможность подписания Джона Стоунза в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.

Микель Артета стремится укрепить линию обороны на вторую часть сезона и видит англичанина приоритетной целью.

Отметим, что испанский специалист хорошо знаком с Джоном Стоунзом по совместной работе в Манчестер Сити.

В текущем сезоне английский защитник провел шесть поединков за "горожан", не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в сентябре этого года Стоунз не захотел покидать Манчестер Сити, чтобы бороться за место в старте.