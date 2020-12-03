Защитник Манчестер Сити может сменить клубную прописку.
Стоунз борется за мяч, getty images
03 декабря 2020, 20:38
Арсенал рассматривает возможность подписания Джона Стоунза в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.
Микель Артета стремится укрепить линию обороны на вторую часть сезона и видит англичанина приоритетной целью.
Отметим, что испанский специалист хорошо знаком с Джоном Стоунзом по совместной работе в Манчестер Сити.
В текущем сезоне английский защитник провел шесть поединков за "горожан", не отметившись результативными действиями.
Напомним, что в сентябре этого года Стоунз не захотел покидать Манчестер Сити, чтобы бороться за место в старте.