Англия

Английский защитник не намерен менять клубную прописку.

Джон Стоунз не хочет покидать Манчестер Сити и готов конкурировать за место в основном составе, сообщает The Telegraph.

Центральный защитник намерен убедить Хосепа Гвардиолу в своей профпригодности.

В прошлом сезоне Джон Стоунз отыграл 24 поединка в футболке Манчестер Сити, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что на 26-летнего англичанина претендовал Ньюкасл.

Отметим, что в распоряжение Хосепа Гвардиолы, помимо Стоунза, есть Ляпорт, Отаменди, Аке, Гарсия и Фернандиньо.