Английский защитник не намерен менять клубную прописку.
Манчестер Сити, getty images
09 сентября 2020, 14:56
Джон Стоунз не хочет покидать Манчестер Сити и готов конкурировать за место в основном составе, сообщает The Telegraph.
Центральный защитник намерен убедить Хосепа Гвардиолу в своей профпригодности.
В прошлом сезоне Джон Стоунз отыграл 24 поединка в футболке Манчестер Сити, отметившись одной результативной передачей.
Напомним, что на 26-летнего англичанина претендовал Ньюкасл.
Отметим, что в распоряжение Хосепа Гвардиолы, помимо Стоунза, есть Ляпорт, Отаменди, Аке, Гарсия и Фернандиньо.