Англия

Football.ua приводит слова наставника "Красных дьяволов" перед игрой 13-го тура в контексте случившейся осечки голкипера.

В рамках тринадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился на гостевое противостояние с абсолютным аутсайдером национального первенства Шеффилд Юнайтед, однако испытал серьезные проблемы с достижением результата (3:2).

Одним из ключевых моментов встречи могла стать грубая ошибка голкипера "Красных дьяволов" Дина Хендерсона при игре ногами внутри собственной вратарской, которая случилась уже на четвертой минуте поединка против клуба, за который он выступал в аренде в прошлом сезоне.

Однако перед самой игрой наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер был полностью уверен в своем подопечном, поэтому дал ему возможность сыграть в личной принципиальной встрече: "Я запланировал его выхода заранее, — говорил норвежец, — Я чувствую, что Дин полностью готов к играм в АПЛ, потому что он играл хорошо, против Сити".

Солскьяер высоко отмечал прогресс голкипера по ходу прошлого сезона, который произошел именно в составе Шеффилд Юнайтед: "Это показывает, насколько выгодны некоторые арендные переходы. Два года в Шеффилд Юнайтед заставили Дина вернуться к нам уже в качестве более зрелого и качественного вратаря. Он дебютировал в сборной недавно. Сразу после того, как вернулся, и я чувствую, что он все больше и больше перенимает стиль нашей команды".

"Мы очень благодарны Шеффилд Юнайтед и Крису Уайлдеру за то, что они дали ему шанс развиваться", — говорил Солскьяер перед матчем, в котором его команда по итогу пропустила два гола.

В следующем туре Манчестер Юнайтед примет на Олд Траффорд Лидс Юнайтед.