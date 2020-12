Манчестер Юнайтед в рамках тринадцатого тура отправился в гости к Шеффилд Юнайтед.

"Клинки" открыли счет в начале поединка после очень грубой ошибки Дина Хендерсона, который буквально подарил мяч противнику.

Видео момента:

Why not give it to your winger, McGuire? HENDERSON.. stand your position and tell your dumb CB to open up the play. #Manchester



pic.twitter.com/g0ogaURRqL