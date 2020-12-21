Результативные действия бразильца не помогли Лидсу победить, но позволили повторить достижение Тони Хибберта.
Рафинья, Getty Images
21 декабря 2020, 07:23
В одном из самых ожидаемых поединков 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил своего принципиального соперника в лице Лидс Юнайтед (6:2).
Несмотря на неудовлетворительный конечный результат встречи, "павлинам" удалось дважды поразить ворота команды Оле-Гуннара Солскьяера, при чем в обоих моментах ассистировал бразильский вингер Рафинья.
Интересно, что отдать две результативные передачи на Олд Траффорд в рамках АПЛ не удавалось никому с апреля 2012 года.
Последним, кто отметился подобным достижением до Рафиньи, был бывший защитник Эвертона Тони Хибберт, а матч против МЮ тогда завершился со счетом 4:4.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед вы можете на Football.ua.
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