Англия

Результативные действия бразильца не помогли Лидсу победить, но позволили повторить достижение Тони Хибберта.

В одном из самых ожидаемых поединков 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил своего принципиального соперника в лице Лидс Юнайтед (6:2).

Несмотря на неудовлетворительный конечный результат встречи, "павлинам" удалось дважды поразить ворота команды Оле-Гуннара Солскьяера, при чем в обоих моментах ассистировал бразильский вингер Рафинья.

Интересно, что отдать две результативные передачи на Олд Траффорд в рамках АПЛ не удавалось никому с апреля 2012 года.

Последним, кто отметился подобным достижением до Рафиньи, был бывший защитник Эвертона Тони Хибберт, а матч против МЮ тогда завершился со счетом 4:4.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед вы можете на Football.ua.

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