Англия

Голкипер останется с "канарейками" до лета 2024 года.

Тим Крул мечтает вернуться с Норвичем в Премьер-лигу, поэтому решил продлить контракт с клубом еще на три с половиной года — сообщил официальный сайт "канареек".

«Я горжусь тем, что продолжу выступать в Норвиче, – сказал 32-летний голландец. – Мне нравятся амбициозные планы руководства, и я вижу по молодым и перспективным футболистам в команде, что нам по силам их реализовать и вернуться в АПЛ».

После 20-ти туров Норвич лидирует в Чемпионшипе, опережая ближайшего конкурента на 5 очков.

Кул, сыгравший 11 матчей за национальную сборную Нидерландов, выступал за Ньюкасл (184 матча во всех турнирах), Фалкирк (26), Карлайл (9), АЗ (24), Брайтон (5) и Норвич (97).