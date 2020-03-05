Англия 05 марта 2020, 12:57 Крул отметил на бутылке углы, куда чаще бьют игроки Тоттенхэма — это сработало, и Норвич выиграл в серии пенальти Шпаргалка стала залогом успеха "канареек". Тим Крул, getty images 05 марта 2020, 12:57 В поединке 1/8 финала Кубка Англии Норвич на выезде сумел одолеть Тоттенхэм, обыграв "шпор" в серии послематчевых пенальти (3:2). Примечательно, что голкипер "канареек" Тим Крул перед встречей сделал себе шпаргалку на бутылке, где отметил, в какой угол чаще всего бьют игроки лондонцев. В итоге, это помогло одержать победу в противостоянии. View this post on Instagram 😄Голкипер #Норвича Тим Крул сделал шпаргалку на бутылке, в какой угол бьёт каждый игрок #Тоттенхэма перед очным матчем в Кубке Англии. К слову, это сработало, и "канарейки" обыграли "шпор" в серии пенальти со счётом 3:2. 🤭 A post shared by Football.ua (@officialfootball.ua) on Mar 5, 2020 at 2:35am PST Кроме того, поединок отметился другим неприятным эпизодом. Хавбек Тоттенхэма Эрик Дайер вступил в конфликт с болельщиками из-за оскорблений в адрес брата. Также вашему вниманию видеообзор кубкового поединка, в котором Норвич преодолел "шпор". Люди Тим Крул Команды Норвич Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте