😄Голкипер #Норвича Тим Крул сделал шпаргалку на бутылке, в какой угол бьёт каждый игрок #Тоттенхэма перед очным матчем в Кубке Англии. К слову, это сработало, и "канарейки" обыграли "шпор" в серии пенальти со счётом 3:2. 🤭

