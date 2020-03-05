Англия

Шпаргалка стала залогом успеха "канареек".

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Норвич на выезде сумел одолеть Тоттенхэм, обыграв "шпор" в серии послематчевых пенальти (3:2).

Примечательно, что голкипер "канареек" Тим Крул перед встречей сделал себе шпаргалку на бутылке, где отметил, в какой угол чаще всего бьют игроки лондонцев. В итоге, это помогло одержать победу в противостоянии.



Кроме того, поединок отметился другим неприятным эпизодом. Хавбек Тоттенхэма Эрик Дайер вступил в конфликт с болельщиками из-за оскорблений в адрес брата.

Также вашему вниманию видеообзор кубкового поединка, в котором Норвич преодолел "шпор".