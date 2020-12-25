Англия

Кирил Луи-Дрейфус может стать самым молодым владельцем клуба английской футбольной лиги.

Владелец контрольного пакета акций Сандерленда (74%) Стюарт Дональд согласился продать его 22-летнему миллиардеру Кирилу Луи-Дрейфусу — сообщил официальный сайт "черных котов".

Чтобы сын бывшего владельца Марселя стал самым молодым владельцем клуба в истории английской футбольной лиги, сделку должно утвердить правление АФЛ.

Некогда легендарный клуб (6-кратный чемпион, 2-кратный обладатель Кубка и обладатель Суперкубка Англии) нынче является середняком Первой лиги (третий по рангу английский дивизион).

До того, как остановить свой выбор на Сандерленде, Кирил и его советники рассматривали несколько вариантов с приобретением футбольных клубов во Франции и Бельгии.

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