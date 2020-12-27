Англия

Защитник лондонского Арсенала прокомментировал удачное для его команды дерби Челси.

После домашней победы Арсенала в рамках лондонского дерби против Челси, которое проходило под знаком противостояний 15-го тура английской Премьер-лиги, своими эмоциями от игры поделился защитник "канониров" Киран Тирни.

Шотландского представителя линии обороны можно смело считать зачинателем голевого задела данной встречи (3:1), так как именно против него на 33-й минуте нарушил правила в собственной штрафной Рис Джеймс, после чего Александр Ляказетт реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Можно ли этот результат считать началом нашего возвращения? — задается вопросом Тирни на послематчевом интервью, — Нам нужна была сегодня исключительно победа, так как мы должны были дать повод фанатам для радости. В этом сезоне у нас далеко не все идет гладко, так что, да, эта игра — начало пути".

Защитник Арсенала подробно рассмотрел ключевые моменты успеха, а также затронул в своем комментарии справедливость назначения пенальти: "Думаю, нам просто удалось лучше начать игру сегодня. Мы не дожидались, пока пропустим случайный мяч, чтобы только потом начать играть или создавать моменты. Это и стало результатом нашей работы над ошибками прошлых игр. По поводу пенальти — я почувствовал контакт, упал, больше мне нечего сказать".

Тирни также раскрыл подробности разговоров с главным тренером во время паузы между таймами: ""Продолжайте в том же духе!" — вот что он там сказал. В последние несколько недель мы подходили к перерыву матча в совершенно иной ситуации. Он просто сказал нам, чтобы мы продолжали работать. Это была тяжелая работа, которая, в первую очередь, привела нас к результату. Будем от него отталкиваться".

"Как я уже сказал, это начало того, на чем можно развиваться. Мы стремились получить первую победу за длительный период, но это только начало. Челси — хорошая команда, они выше нас в таблице. Мы знали, что будет тяжело, поэтому сегодня для нас очень важно завершить игру с тремя очками в активе", — подытожим футболист "канониров".

Напомним, что Вы также можете ознакомиться с реакцией наставников обеих команд: Микеля Артеты и Фрэнка Лампарда, на события прошедшей игры на Эмирейтс.

В следующем туре Арсенал сыграет гостевой поединок против Брайтона.