Стали известны составы команд на игру 15-го тура.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, GETTY IMAGES
27 декабря 2020, 16:11
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм дома встретится против Брайтона.
Главные тренеры команд определились с составами на игру.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек, Боуен, Нобл, Джонсон — Алле
Запасные: Бенрахма, Диоп, Доусон, Лансини, Рендолф, Снодграсс, Форнальс, Фредерикс, Ярмоленко
Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Вайт, Берн, Марч — Лаллана, Биссума, Мопе, Троссард — Уэлбек
Запасные: МакАллистер, Альзате, Бернарду, Велтман, Гросс, Джаханбакш, Зачири, Преппер, Стил
Отметим, матч Вест Хэм — Брайтон состоится 27-го декабря в 16:15 по киевскому времени.