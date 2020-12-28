Англия

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал ничейный исход дуэли его команды против Вест Бромвича.

В рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны не сумел реализовать преимущество, которым обладал над Вест Бромвичем по ходу практически всего времени матча на Энфилде (1:1).

Ливерпуль — Вест Бромвич 1:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "красных" Юрген Клопп во время послематчевого интервью признал, что соперники "полностью заслужили заработанный балл", а также указал на проблемы, с которыми столкнулась его команда по ходу встречи.

"Данный исход для нас сродни поражению. Хорошо только то, что все еще удается держать дистанцию от преследователей. Результат матча — наша вина, однако Вест Бромвич заслужил набранный балл игрой во втором тайме", — считает немецкий специалист.

"Первая половина матча была крайне странной. Сколько было по владению мячом? 90 на 10? Не видел статистики, поэтому не могу сказать точно, но ощущалось именно так. Я не помню ни одной контратаки от соперников, постоянно играли на обострение только мы. Тяжело было с каждым следующим подходом создавать нечто новое у чужих ворот.

В первые пять минут второго тайма у соперников было больше ситуаций у наших ворот, чем за весь первый тайм. Мы могли досрочно решить исход поединка, но не наладили быструю игру в пас. Только мы виноваты в том, что счет стал 1:1, а не 2:0 и так далее".

"Я не первый день работаю главным тренером. Мы должны были выиграть эту игру, хотели это сделать, но потерпели неудачу. Теперь команда в небольшой депрессии, а игроки злятся сами на себя. И все же, мы должны достойно сыграть следующую игру против Ньюкасла через три дня.

Мы не живем в стране грез и просто выполняем свою работу. Мы хотим побеждать, поэтому должны работать для этого. Моя команда что на это способна. Я в этом уверен. В конце концов, мы просто сыграли вничью в Премьер-лиге, такое может случиться с каждым".

В конце своего интервью Клопп рассказал о состоянии Жоэля Матипа, который досрочно завершил игру на 60-й минуте в результате мышечного повреждения: "Жоэль травмирован. Это не первый раз, когда травмируется центральный защитник моей команды. Это, конечно, нехорошо, особенно сейчас, когда он снова был в хорошей форме, но мы не можем этого изменить. Мы просто должны принять это и продолжать", — подытожил главный тренер Ливерпуля.

В следующем туре действующий чемпион АПЛ сыграет в гостях против Ньюкасла.