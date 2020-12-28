Англия

"Шпоры" часто теряют концентрацию в последние минуты поединков.

В заключительном поединке 15-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном (1:1).

Интересно, что в текущем сезоне подопечные Жозе Моуриньо потеряли уже девять очков из-за пропущенных голов в заключительные десять минут матча.

Ни одна команда из чемпионата Англии не досчиталась такого большого количества очка по причине поздних пропущенных мячей в свои ворота.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Тоттенхэм вы можете на Football.ua.

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