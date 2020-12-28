Англия

Наставник "синих" поделился мыслями о проигрышах в последних играх клуба.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард высказался о перспективах своего клуба в АПЛ после поражения от Арсенала (1:3).

"В первом тайме, безусловно, мы показали свою худшую игру в этом сезоне, как я считаю. Нам не хватает сил. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать.

Игрокам не хватило характера, и они это знают. В первом тайме его не хватало. Во втором тайме этого не было, честно говоря. Я не собираюсь обобщать, что в этом нет смысла. Но футбол накажет тебя, если так играть.

Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы ими не являемся. Для этого нужно время, и мы должны извлечь важные уроки из таких матчей, как с Арсеналом, – цитирует Лампарда Goal.

Ранее наставник "синих" высказывался о игре форварда Челси Тимо Вернера в поединке с Арсеналом.