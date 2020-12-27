Специалист получил престижную награду.
Пеп Гвардиола, Getty Images
27 декабря 2020, 22:50
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Globe Soccer Awards.
В борьбе за награду он потеснил Зинедина Зидана из Реала, Жозе Моуриньо из Тоттенхэма и Алекса Фергюсона - экс-тренера Манчестер Юнайтед.
Отметим, что Гвардиола за свою тренерскую карьеру проработал в Барселоне с 2008-2012, в Баварии с 2013 по 2016 и с того времени возглавляет Манчестер Сити.
Отметим, что лучшим тренером 2020 года по версии Globe Soccer Awards признан Ханс-Дитер Флик.
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