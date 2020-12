Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Globe Soccer Awards.

В борьбе за награду он потеснил Зинедина Зидана из Реала, Жозе Моуриньо из Тоттенхэма и Алекса Фергюсона - экс-тренера Манчестер Юнайтед.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q