Англия

Специалист получил престижную награду.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Globe Soccer Awards.

В борьбе за награду он потеснил Зинедина Зидана из Реала, Жозе Моуриньо из Тоттенхэма и Алекса Фергюсона - экс-тренера Манчестер Юнайтед.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Отметим, что Гвардиола за свою тренерскую карьеру проработал в Барселоне с 2008-2012, в Баварии с 2013 по 2016 и с того времени возглавляет Манчестер Сити.

Отметим, что лучшим тренером 2020 года по версии Globe Soccer Awards признан Ханс-Дитер Флик.

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