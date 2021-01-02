Англия

Испанский тренер дал комментарий относительно ситуации в команде перед матчем против Челси.

Хосеп Гвардиола перед поединком против Челси в рамках семнадцатого тура чемпионата Англии рассказал о кадровых проблемах из-за коронавируса.

"Пять игроков находятся в изоляции на 10 дней. В первых случаях, которые были обнаружены, было два футболиста, а во второй раз — еще трое.

Я не думаю, что Премьер-лига позволяет нам называть имена игроков. Возможно, мы должны уважать конфиденциальность футболистов.

Вы увидите составы и поймете каких трех важных игроков нет. Так что вы будете знать точно, но мне не разрешено вам говорить имена", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч Челси — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 3 января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.