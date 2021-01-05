Англия

В клубе довольны результатами команды в АПЛ.

Манчестер Юнайтед намерен серьезно усилиться в зимнее трансферное окно.

Руководство клуба довольно выступлениями команды в АПЛ и, учитывая нынешнюю позицию Юнайтед в турнирной таблице (вторая строчка и матч в запасе), клуб планирует выделить более крупную сумму на трансферы, чем планировалось изначально.

По информации The Independent, потенциальные новички Манчестер Юнайтед – защитник Баварии Давид Алаба и 19-летний хавбек сборной Эквадора Мойсес Кайседо.

Помимо этого, к команде присоединился 18-летний полузащитник Амад Диалло, находившийся в Аталанте на правах аренды.

Ранее Football.ua выделил самые громкие зимние переходы, которые состоялись в минувшее десятилетие.