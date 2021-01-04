Германия

Генеральный директор Боруссии Д рассказал о проблемах ментального характера у английского нападающего.

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Вацке дал интервью ресурсу ESPN, в котором поделился информацией о психологическом состоянии английского нападающего Джейдона Санчо, которое спровоцировало неудачный для него старт сезона.

20-летний Санчо был одним из главных ключей к успешному выступлению "шмелей" в сезоне-2019/20, оформив по 20 голов и голевых передач в 44-х сыгранных поединках. Это ожидаемо привело к тому, что футболистом начали интересоваться различные клубы, среди которых наиболее активным был Манчестер Юнайтед.

Однако Боруссия Дортмунд запросила за своего футболиста внушительную сумму в 120 млн евро, что несколько остудило желание "Красных дьяволов", которые были готовы выделить только 95 млн евро для покупки данного игрока.

В то же самое время, Санчо, как считает Вацке, мыслями уже был в футболке красного цвета, поэтому в момент срыва переговоров игрок потерял ментальную способность здраво оценивать ситуацию, что и привело к его невнятной игре на старте сезона.

"Мы получили только информацию о том, что сумма будет выплачиваться в рассрочку в течение нескольких лет, — сказал Вацке, — С тех пор никакой дополнительной информации не поступало. Переговоры были фактически заморожены.

Вполне возможно, Джейдон подсознательно уже был готов к уходу из клуба. Я считаю, что он думал об этом настолько часто, что потерял немного чувство реальности. Впрочем, в течении нескольких последних недель я наблюдаю, что он очень старается работать над собой.

Ему не хватает голов. Еще два-три, может и больше, и он точно будет в полном порядке. Санчо — величайший талант современности, поэтому ему нельзя останавливаться в работе над собой", — заявил генеральный директор Боруссии Дортмунд.

В текущем сезоне в активе Джейдона Санчо уже есть 19 поединков (1440 минут) за "шмелей", в которых он забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Следующий матч дортмундской Боруссии, в котором может принять участие английский нападающий, пройдет на поле РБ Лейпциг, в субботу, 9 января.