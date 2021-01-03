"Красные дьяволы" готовятся совершить второй трансфер зимней кампании.
Мойзес Кайседо, Getty Images
03 января 2021, 06:40
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, английский Манчестер Юнайтед успешно согласовал все детали перехода центрального полузащитника Мойзеса Кайседо из эквадорского Индепендьенте дель Валье.
19-летний игрок лишь в начале 2020 года пополнил обойму основной команды, завершив тем самым цикл подготовки в молодежной системе клуба. На его счету уже имеется 31 поединок на "взрослом" уровне, за которые он сумел забить 6 голов и отдать две результативные передачи.
Согласно информации источника, "Красные дьяволы" сумели договориться с игроком о контракте до 2025 года, а его нынешний клуб получит сумму компенсации в размере 4 млн евро, плюс различные бонусы.
В это же время, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро, а его действующий контракт с Индепендьенте рассчитан до конца 2024 года.
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