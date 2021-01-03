Англия

"Красные дьяволы" готовятся совершить второй трансфер зимней кампании.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, английский Манчестер Юнайтед успешно согласовал все детали перехода центрального полузащитника Мойзеса Кайседо из эквадорского Индепендьенте дель Валье.

19-летний игрок лишь в начале 2020 года пополнил обойму основной команды, завершив тем самым цикл подготовки в молодежной системе клуба. На его счету уже имеется 31 поединок на "взрослом" уровне, за которые он сумел забить 6 голов и отдать две результативные передачи.

Согласно информации источника, "Красные дьяволы" сумели договориться с игроком о контракте до 2025 года, а его нынешний клуб получит сумму компенсации в размере 4 млн евро, плюс различные бонусы.

В это же время, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро, а его действующий контракт с Индепендьенте рассчитан до конца 2024 года.

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