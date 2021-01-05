Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты.

Чемпионат Англии находится в самом разгаре и радует очень интересными и зрелищными поединками чуть ли не каждый день.

Уже скоро в лиге может смениться лидер, ведь Ливерпуль уступил Саутгепмтону и его может обогнать Манчестер Юнайтед.

Предлагаем вашему вниманию обзор тура:



АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2020 — 2021

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ливерпуль 17 9 6 2 37 21 16 33 2 Манчестер Юнайтед 16 10 3 3 33 24 9 33 3 Лестер Сити 17 10 2 5 31 21 10 32 4 Тоттенхэм 16 8 5 3 29 15 14 29 5 Манчестер Сити 15 8 5 2 24 13 11 29 6 Саутгемптон 17 8 5 4 26 19 7 29 7 Эвертон 16 9 2 5 26 20 6 29 8 Астон Вилла 15 8 2 5 29 16 13 26 9 Челси 17 7 5 5 32 21 11 26 10 Вест Хэм 17 7 5 5 24 21 3 26 11 Арсенал 17 7 2 8 20 19 1 23 12 Лидс 17 7 2 8 30 33 -3 23 13 Вулверхэмптон 17 6 4 7 18 24 -6 22 14 Кристал Пэлас 17 6 4 7 22 29 -7 22 15 Ньюкасл 16 5 4 7 18 26 -8 19 16 Бернли 15 4 4 7 9 20 -11 16 17 Брайтон 17 2 8 7 21 28 -7 14 18 Фулхэм 15 2 5 8 13 23 -10 11 19 Вест Бромвич 17 1 5 11 11 39 -28 8 20 Шеффилд Юнайтед 17 0 2 15 8 29 -21 2

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