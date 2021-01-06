Англия

Наставник "горожан" поделился ожиданиями от предстоящего дерби Манчестера.

Незадолго до начала нового года, Манчестер Сити пострадал от вспышки коронавируса COVID-19 среди футболистов основного состава, что серьезно ударило по возможностям главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы в вопросе выбора оптимального состава на ближайшие игры. Одна из их числа — предстоящее дерби Манчестера, победа в котором может позволить "лунным котам" выйти в финал Кубка Английской лиги.

"У нас не так много игроков, — сказал испанский специалист на пресс-конференции перед игрой против подопечных Солскьяера, — На одну-две игры, поначалу, вполне хватало, однако ситуация затянулась. Сейчас, моя обойма сильно урезана, и если обстановка в ближайшее время не наладится, то я смогу использовать только 14 или 15 игроков. Ситуация достаточно тревожная.

Впрочем, мы профессионалы, поэтому вынуждены адаптироваться и к угрозе COVID-19, если хотим и дальше работать в нашей сфере".

"Они — наши извечные конкуренты, — сказал Гвардиола о предстоящем сопернике, — В начале каждого года моего пребывания в Англии Юнайтед считался одним из наших прямых конкурентов. Если по ходу сезона это утверждение оказывалось не правомочным, то это была исключительно их проблема.

В текущем сезоне мы не видим абсолютно стабильного клуба. Каждый имеет взлеты и падения, поэтому любой может обыграть кого-угодно. Вижу тенденции к улучшению формы у топ-клубов в АПЛ, но Кубок лиги — совершенно иной турнир, со своими особыми правилами и традициями.

Моей команде необходимо сохранить спокойствие, подойти со свежими ногами к игре, и верить в то, что никто больше не подхватит этот злополучный вирус", — подытожил наставник Манчестер Сити.

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится 6 января, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.