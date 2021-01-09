Англия

Наставник "синих" под большим давлением после 4-х поражений в последних 6-ти матчах.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился мыслями о своем будущем в лондонском клубе.

"Я уверен в том, что делаю, даже если кто-то думает что я тренер на два сезона. Я начал играть в футбол, как только научился ходить. Я выступал на профессиональном уровне на протяжении двадцати с лишним лет и сейчас, как и раньше я пытаюсь сделать максимум.

Я не люблю проигрывать. В понедельник я был расстроен, потому что мы проиграли в матче, где соперник был сильнее нас в тот день.. Во вторник я проснулся и был нацелен на прогресс.

Я бы мог стать телеэкспертом и выполнять более легкую работу, если бы не хотел вызова. Но я не хочу заниматься этим. Сейчас меня волнует только подготовка к матчу с Моркэмом," – приводит слова Лампарда The Guadian.

Ранее сообщалось, что Лампард находится под угрозой увольнения из Челси.