Сообщается, что два работника штаба сдали положительные тесты на COVID-19.
Игроки Барселоны, Getty Images
05 января 2021, 09:28
В Барселоне выявлены новые случаи коронавируса.
Два сотрудника клуба, работающие с первой командой, сдали положительные тесты. Кто именно заболел, не уточняется.
Отмечается, что клуб проинформировал государственные органы здравоохранения, а утренняя тренировка "сине-гранатовых" была отменена. Вместо нее вся команда пройдет ПЦР-тестирование.
Ранее сообщалось, что в Манчестер Сити выявлено два новых случая заражения COVID-19.