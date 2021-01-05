Испания

Сообщается, что два работника штаба сдали положительные тесты на COVID-19.

В Барселоне выявлены новые случаи коронавируса.

Два сотрудника клуба, работающие с первой командой, сдали положительные тесты. Кто именно заболел, не уточняется.

Отмечается, что клуб проинформировал государственные органы здравоохранения, а утренняя тренировка "сине-гранатовых" была отменена. Вместо нее вся команда пройдет ПЦР-тестирование.

Ранее сообщалось, что в Манчестер Сити выявлено два новых случая заражения COVID-19.