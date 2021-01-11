Англия

Оскар Буур проведет полтора года в Швейцарии.

Вулверхэмптон и ФК Цюрих согласовали аренду защитника Оскара Буура – сообщил официальный сайт "волков".

Аренда 22-летнего датчанина продлится до окончания сезона-2021/22.

Буур выступал за различные юношеские и молодежные сборные Дании (в общем 26 матчей, 1 гол), но за национальную команду пока не играл.

За три сезона в Вулверхэмптоне Оскар сыграл лишь 6 матчей и забил один мяч, но этот гол помог "волкам" завоевать путевку в Премьер-лигу в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон вернул Патрика Кутроне из аренды в Фиорентину.

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