Футболист оценил бывшего тренера клуба.
Месут Озил и Арсен Венгер, Getty Images
25 декабря 2020, 18:56
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил заявил, что клубу не хватает бывшего тренера Арсена Венгера.
"Арсен Венгер был фантастическим тренером в Арсенале. Он был прямо как отец для меня и некоторых других футболистов".
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"Игрокам Арсенала не хватает Венгера, многие по нему скучают до сих пор", — ответил Озил на вопрос одного из фанатов в Twitter.
Напомним, Венгер покинул Арсенал по окончанию сезона 2017/18, проработав в клубе 22 года. За это время он трижды стал чемпионом АПЛ, выиграл семь Кубков и семь Суперкубков Англии.
Что касается Озила, то тренерский штаб "канониров" не стал вносить немца в заявку на сезон-2020/21.
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