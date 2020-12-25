Англия

Футболист оценил бывшего тренера клуба.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил заявил, что клубу не хватает бывшего тренера Арсена Венгера.

"Арсен Венгер был фантастическим тренером в Арсенале. Он был прямо как отец для меня и некоторых других футболистов".

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"Игрокам Арсенала не хватает Венгера, многие по нему скучают до сих пор", — ответил Озил на вопрос одного из фанатов в Twitter.

Напомним, Венгер покинул Арсенал по окончанию сезона 2017/18, проработав в клубе 22 года. За это время он трижды стал чемпионом АПЛ, выиграл семь Кубков и семь Суперкубков Англии.

Что касается Озила, то тренерский штаб "канониров" не стал вносить немца в заявку на сезон-2020/21.

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