Англия

Один из наиболее молодых арбитров в истории английской Премьер-лиги рассказал об отдельных аспектах его работы, а также собственных предпочтениях в футболе.

Фамилии лишь редких персонажей из жизни общества в последствии могут стать именами нарицательными. В футболе это явление, тем более, выраженно достаточно сильно. Украинский болельщик со стажем помнит, чем может обернуться фраза "сегодня судит Вакс", чуть помоложе — спокойно могут ассоциировать слово "измена" с Жабченко, а более актуальной на сегодняшний день для всех поколений выглядит связка Монзуль и VAR.

Если кто-то думает, что мы уникальны в подобном мировоззрении, то он серьезно ошибается. На "родине футбола", в Англии, ситуация с отношениями между арбитрами и болельщиками обстоит, во многом, схожим образом. Возможно, "островитяне" являются даже более жесткими, чем мы.

К примеру, знаете ли вы, что после феноменального ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА-2017/18 между мадридским Реалом и туринским Ювентусом, в котором "сливочные" успешно отыграли поражение в первом матче со счетом 0:3 за счет реализованного пенальти от Криштиану Роналду в концовке поединка (4:0), главный арбитр той встречи, англичанин Майкл Оливер, и его супруга Люси получали множественные угрозы жизни с помощью телефонного и почтового терроризма не только со стороны фанатов "зебр", но и со стороны своих соотечественников, которых, якобы, "оскорбило поведение арбитра" в данном поединке.

Согласитесь, не каждый человек может продолжать исполнять свои обязанности в полной мере после жесткого прессинга со стороны внушительной группы людей. Однако, герой данной статьи, 35-летний служитель Фемиды из Ашингтона, оказался достаточно стойким для того, чтобы не только пройти эмоционально тяжелый этап своей карьеры, но и изучить принципы работы с современными технологиями в футболе, а также вляпаться в еще несколько скандальных ситуаций во время поединков.

Общаться с журналистами арбитры не любят даже в Англии, поэтому сотруднику Mail on Sunday Оливеру Холту удалось действительно весомое достижение — разговорить Майкла Оливера, который до этого не особо выходил в публичное пространство.

Первый, и наиболее важный момент, был обозначен еще в самом начале диалога — данный рефери является преданным поклонником Ньюкасла, поэтому "прекрасно знает, что каждое решение в пользу "сорок" для него — чистой воды самоубийство, а если наоборот — тоже самое, только от рук фанатов, стоящих с ним по одну сторону "баррикад" (речь идет о матчах других команд, игры Ньюкасла он судить не может, — прим.).

"Запомните вот что, — говорит Оливер, — всегда существуют небезразличные к одной из команд, на матче которой вам удается работать. Они сосредоточены только на том, чтобы их парни добивались успеха. Если вы появляетесь на их пути, вы — враг. С этим нужно просто смириться".

Говорить об угрозах, подобных тем, что имели место быть в вышеописанной ситуации после матча Лиги чемпионов, Оливер не считает необходимым. Это "перевернутая страница истории", по его мнению. Но в чем Майкл точно уверен, так это в том, что VAR бы сделал данную ситуацию не возможной.

"Безусловно, я осознаю, что VAR нам навязали сверху. Именно "искусственное" появление данной технологии в игре создало пространство для споров, — считает арбитр, — Смотрите, сейчас из каждого утюга вам расскажут, что система VAR меняет правила футбола, и что она полностью меняет правила игры. Если это так, попробуйте, уберите ее из футбола. Если вы сделаете это в середине недели, гарантирую, к выходным фанаты заставят вас вернуть ее обратно.

Как бы там не говорили, только за мной остается конечное решение по эпизодe. Я — тот, кто несет ответственность. Если я сразу правильно прочитал ситуацию, то и никакого VAR не будет нужно. Но не все всегда происходит на поверхности. В таких случаях я иду к монитору у поля, после чего, наравне со зрителями, смотрю эпизод и могу поменять свое первоначальное решение".

"Помню, у меня были игры в прошлом, — признается Оливер, — до эпохи VAR, когда я возвращался домой с полной уверенностью, что пенальти, который я назначил, был объективным. Посмотрел повтор в записи на Sky… Думаю — да, приехали…".

"У нас все ситуации на поле до сих пор упираются в чье-то индивидуальное мнение. VAR не принес автоматизма, о котором грезили многие. Сейчас мы просто перевели наши дискуссии на уровне "ясное — очевидное", но даже тут никогда не будет пространства, в котором каждый будет в полной степени удовлетворен. Представьте, раз в неделю мы собираемся в комнаты Zoom по 16 человек, и детально рассматриваем каждую ситуацию".

Конечный вердикт арбитра по данной технологии: "VAR помог игре. Мы теперь можем принимать более справедливые решения и большую поддержку наших действий со стороны игроков. При этом, сами футболисты стали меньше нарушать правила в слепых зонах для арбитра. К примеру, в мелких стыках внутри штрафной. Они знают, что находятся в объективе телекамер, поэтому не смогут уйти от наказания".

Стоит также отметить, что Оливер точно не оторван от реальности, здраво оценивая тот факт, что он и его коллеги по-прежнему допускают ошибки. Одна из них — столкновение голкипера Эвертона Джордана Пикфорда и защитника Ливерпуля Вирджила Ван Дейка в осеннем поединке на Гудисон Парк — до сих пор горячо обсуждается фанатами по всему миру. Свое провальное решение в данном инциденте Майкл признал в полной мере.

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"Мой стиль работы — "вежливо отстраненный от футболистов", — скромно отвечает Оливер на вопрос о различиях между ним и его коллегами по цеху, — Всегда держу дистанцию с игроками. Безусловно, до полного абсурда не доходит: не стану говорить в адрес Харри Кейна "10-й номер из Тоттехэма". Полная чушь, как по мне. Я работаю уже 11 лет в АПЛ. Он и сам может называть меня "Майкл", что в этом такого? Профессионализм в данной ситуации заключается в том, что всегда есть черта, за которую никто не может заступать.

Считаю, что арбитр должен знать стиль игры каждого игрока на поле. Приведу пример: когда Сток Сити еще играл в АПЛ, помню, его игроки всегда хотели "упасть" дабы заработать штрафной. Это был их стиль игры, ничего страшного в этом нет, раз это приносит им пользу. Моя задача — знать этот момент и быть готовым к провокациям. При этом, я гарантировано становился врагом для фанатов таких команд. Я же фактически не позволяю их команде достигать результата, кому это может быть по душе?".

Как оказалось, Оливер также обожает подискутировать на тему правил фиксации офсайда и их современной трактовки: "Слышал эту новомодную фразу — "офсайд подмышкой" — звучит неплохо, но к реальному положению дел отношения не имеет никакого. Есть два состояния: игрок в офсайде или в активной зоне, третьего тут не дано. Правила фиксации для всех 19 главных рефери АПЛ одинаковы, равно как и для 20 команд, которых им удается судить.

Кто-то говорит, что надо ввести допуск в 10 см. Без проблем, а если игрок заступит линию на 11 или, не дай Бог, 10,5 см? Мы так и будем продолжать двигать допустимый диапазон? Пустая трата времени, как по мне. У нас сейчас есть достаточно камер для наблюдения за положением игроков на поле, мы даже можем парировать углы просмотра. Кому-то не нравятся текущие методы и правила фиксации — хорошо, но я никогда не слышал от этих людей альтернативных предложений".

Несмотря на свою любовь к Ньюкаслу, Оливер никогда не сможет отсудить игру с участием "сорок". Более того, есть и другие ограничения со стороны Футбольной ассоциации Англии: "Никогда не работал и не смогу работать на игре Ньюкасла. У нас с этим строго. Мы сразу даем информацию о том, где родились, где проживаем, за какой клуб болеем. Именно по этой причине вы никогда не увидите меня на играх не только Ньюкасла и Сандерленда, но и на матчах прямых конкурентов "сорок", если они до марта/апреля не покинут зону вылета".

Проблемы короткого летнего межсезонья коснулись не только футболистов, которые не смогли полноценно подготовиться к началу нового этапа, но и для рефери, у которых не было времени в полной мере попрактиковаться в новых правилах фиксации игры рукой. "Необходимо было время для адаптации, — говорит герой материала, — В начале сезона фиксировали все, что только было можно. Однако, по ходу сезона, совместная работал Лиги, игроков, СМИ и арбитров привела к нормализации ситуации.

Поймите, всему нужно давать немного времени. Тем более, когда рефери работают в нескольких состязаниях в течении одной недели. К примеру, Лига чемпионов и английская Премьер-лига, лично для меня, два совершенно разных турнира, у которых есть своя философия, поэтому и манера судейства должна отличаться".

Несложно поверить в то, что изначально Майкл Оливер хотел быть футболистом, а не арбитром. Он начинал играть в академии Ньюкасла, выступая на позиции центрального полузащитника, после чего имел непродолжительный опыт работы внутри системы Сандерленда. Однако его отец, Клайв, который сам был арбитром, предложил попробовать свои силы в данной роли. С тех пор, Оливер больше никогда не возвращался к бытности игрока.

Самая большая мечта нашего героя — провести финал чемпионата мира. Но и в ее реализации он готов изменить своим интересам, если сборная Англии пробьется в решающий поединок за трофей.

"Я тоже фанат, как и вы, — заверяет Майкл, — Я также могу смотреть на игры своего любимого Ньюкасла через розовые очки. Не вижу в этом ничего страшного. Необходимо мыслить рационально, оставаясь при этом человеком — это самое важное в жизни. Всегда найдется человек, который будет критиковать вашу работу.

Главное — всегда помните, что если вас кто-то и подвергает критике, то для этого вы что-то должны были сделать. Уже неплохо, как для начала. Футбол — это игра, в которой все допускают ошибки, но еще никто не сумел сыграть идеально все свои поединки. Умение извлекать уроки из подобных моментов — вот, что может выделять вас на фоне остальных".

В завершении интервью Майкла попросили назвать наиболее успешное и наиболее неудачное решения, которые он принимал в своей карьере.

"Я судил финал Кубка Англии-2018 между Манчестер Юнайтед и Челси, — начал с положительной истории Оливер, — Челси тогда выиграл со счетом 1:0 благодаря пенальти, который я дал за подкат Фила Джонса против Эдена Азара. У меня тогда был в распоряжении VAR, а эпизод казался мне достаточно сложным.

Но я не стал прибегать к посторонней помощи, приняв, как оказалось, верное решение. Финал Кубка Англии для рефери практически всегда бывает единственным в карьере. Все стояло на кону в той ситуации. Я не ошибся, поэтому в шикарном настроении провел оставшийся уик-энд".

Безусловно, были и неудачные моменты в карьере Оливера. И речь идет даже не о жуткой травме Ван Дейка: "Работал на матче Бирмингема и Плимута в апреле 2009 года в рамках Чемпионшипа. Как раз в конце того сезона я должен был завоевать место в АПЛ на следующий год. На матч прибыл делегат, который должен был поставить итоговую оценку моей работы, но я облажался.

Я дал пенальти в ворота Бирмингема на 20-й минуте матча за фол, который голкипер Майк Тейлор совершил за пределами своей штрафной. При этом, я еще и удалил его. Это поставило крест на моих амбициях на следующий год, поэтому присоединение к числу арбитров АПЛ пришлось отложить на сезон".

Арбитр Майкл Оливер будет присутствовать на игре Манчестер Сити против Брайтона, текстовую трансляцию которой Football.ua проведет для Вас в среду, 13 января, в 22:00 по киевскому времени, в качестве четвертого арбитра.

Оливер Холт, Mail on Sunday.

Перевел Илья Береза, Football.ua

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