Англия

Французский полузащитник может вернуться в чемпионат Англии.

Арсенал рассматривает варианты усиления состава и обратил свое внимание на Стивена Нзонзи, сообщает Footmercato.

На данный момент французский полузащитник, принадлежащий Роме, на правах арендного соглашения, которое ранее автоматически продлилось еще на один год, выступает за Ренн.

Ввиду этого лондонцы смогут оформить сделку лишь в ближайшее летнее трансферное окно.

32-летний футболист в текущем сезоне повел 22 поединка в футболке Ренна, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что Арсенал также ищет усиление на позицию голкипера и интересуется Нето из Барселоны.