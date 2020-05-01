Франция

Центральный полузащитник продолжит выступать за "красно-черных".

Арендное соглашение Стивена Нзонзи с Ренном автоматически продлилось еще на один год, сообщает ouest-france.

Французский полузащитник выступает за "красно-черных" с января этого года. Аренда Нзонзи продлилась благодаря тому, что Ренн вошел в тройку призеров по итогам сезона. Данную информацию подтвердил президент клуба.

Стивен Нзонзи успел провести лишь семь поединков за Ренн, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что "красно-черные" могут расстаться с Камавингой, за которого клуб требует 60 миллионов евро.