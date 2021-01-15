Уэйн Руни прокомментировал свое назначение главным тренером Дерби Каунти.
Уэйн Руни, Getty Images
15 января 2021, 17:07
Уэйн Руни официально завершил карьеру игрока и прокомментировал свое назначение полноправным главным тренером Дерби Каунти.
"Когда я только вернулся в Соединенное Королевство, то был поражен уровнем и потенциалом Дерби Каунти, – цитирует новоиспеченного тренера Sky Sports. – Стадион, болельщики тренировочная база, футболисты и тренерский штаб — все было на высочайшем уровне. У меня были и другие предложения, но я понял, что Дерби Каунти — идеальное место для меня".
"Возможность продолжить дело таких тренеров, как Брайан Клаф, Джим Смит, Фрэнк Лампард и Филлип Коку — это огромная честь и ответственность. От себя лично и от своего тренерского штаба обещаю, что мы свернем горы ради того, чтобы раскрыть весь потенциал команды".
Руни, с ноября 2020 года исполнявший обязанности главного тренера, подписал полноценный контракт с Дерби Каунти на два с половиной года.
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