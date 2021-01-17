Англия

Наставник "шпор" поделился мнением о защитника своего клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о прогрессе защитника Тонги Ндомбеле.

"Я всегда говорил, что ответственность за успехи и неудачи лежит на самом футболисте. Мы, тренеры, никаких чудес не совершаем. Мы не можем сделать хорошего игрока из футболиста, у которого нет ни желания, ни мотивации развиваться. Мы только пытаемся помочь.

Футболисты не всегда хотят этого. Но когда они готовы, то и тебе хочется им помочь. Когда Ндомбеле пришел в команду, его состояние было не лучшим, а когда пришел я, у него одна мелкая травма сменяла другую.

Он осознал необходимость измениться и работать, за это нужно отдать ему должное. Сейчас он играет регулярно, и делает это хорошо. Мы довольны им. Напомню, что это его заслуга", – цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.