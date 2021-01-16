Англия

Форвард "красных дьяволов" рассказал о работе с португальцем.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

"Бывало, в нашу пользу вообще не ставили пенальти. Помню, когда Жозе был тренером, случилось около пяти эпизодов, в которых после фола на мне должны были назначить 11-метровый.

После этого Жозе заявил : "Если ты не разбираешься в том, как это делается, то никогда не заработаешь пенальти. Это нужно уметь делать", — цитирует Рашфорда Goal.

Ранее Рашфорд был признан самым дорогим игроком топ-5 лиг по версии CIES.