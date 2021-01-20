Англия

Футболист получил статус свободного агента

Лондонский Арсенал объявил о том, что прекратил сотрудничество с греческим защитником Сократисом Папастатопулосом.

Футболист в своем Instagram-аккаунте прокомментировал уход из клуба.

"Сегодня закончился один из самых приятных моментов в моей карьере. Для меня было честью носить футболку Арсенала, и я хочу поблагодарить всех тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков во всем мире за любовь и уважение, которые они мне оказали.

Я отдал все для Арсенала, и Арсенал тоже многое мне дал. Желаю всем здоровья и успехов. Спасибо", — написал футболист в Сети.

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