Сократис Папастатопулос, getty images
20 января 2021, 18:57
Лондонский Арсенал объявил о том, что прекратил сотрудничество с греческим защитником Сократисом Папастатопулосом.
Футболист в своем Instagram-аккаунте прокомментировал уход из клуба.
"Сегодня закончился один из самых приятных моментов в моей карьере. Для меня было честью носить футболку Арсенала, и я хочу поблагодарить всех тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков во всем мире за любовь и уважение, которые они мне оказали.
Я отдал все для Арсенала, и Арсенал тоже многое мне дал. Желаю всем здоровья и успехов. Спасибо", — написал футболист в Сети.
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