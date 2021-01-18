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Football.ua в честь 50 дня рождения Хосепа Гвардиолы вспоминает выдающееся тренерское противостояние минувшего десятилетия — сегодняшнего юбиляра против Жозе Моуриньо.

Они словно были созданы для этого великого противостояния. Родившись с разницей 8 лет (без восьми дней) на противоположных концах Пиренейского полуострова, каждый из них начал свой футбольный путь совершенно по-разному. Когда одного приняли в 13-летнем возрасте в Ла Масию, второй завершал выступления в Белененсише, с горечью осознавая, что играть в футбол ему не дано.

Когда один дебютировал в первой команде Барселоны, другой дебютировал в роли ассистента главного тренера португальской Эштрелы, окончательно перейдя к работе со взрослыми командами. Когда один в первый (и единственный, в роли игрока) раз выиграл Лигу Чемпионов, другой познакомился с Бобби Робсоном и ещё не знал, сколь значимым в будущем окажется это знакомство.

В юбилей Пепа Гвардиолы Football.ua вспоминает о, возможно, его главном противостоянии — с неповторимым Жозе Моуриньо.

Пути Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуриньо впервые пересеклись в 1996 году, когда португалец вместе с Робсоном переехал на Камп Ноу в качестве ассистента главного тренера и переводчика. Уже спустя год Робсон покинул клуб, но Жозе остался в Барселоне и ещё три года сотрудничал с Луи ван Галом, уже вовсю готовясь начать самостоятельный тренерский путь. В 2001 году Моуриньо возглавил скромную Лейрию и сезон во главе этого клуба станет толчком для его великой карьеры.

Гвардиола тем временем покинул Барселону и поехал доигрывать в Брешиа. Уже спустя два года 40-летний Моуриньо выиграл Кубок УЕФА во главе Порту, а Гвардиола, поиграв в Италии, уехал на окончательную футбольную пенсию в Катар. Когда Моуриньо, после сенсационной победы в ЛЧ и перехода в Челси справедливо провозгласил себя The Special One, про Гвардиолу в европейском футболе начали постепенно забывать. Вернулся каталонец лишь в 2007 году, возглавив Барселону Б. Спустя год Моуриньо стал главным тренером миланского Интера, а Пеп возглавил основную команду Барселоны.

Пеп Гвардиола – футбольный романтик, основатель "тики-таки", плоть от плоти футбольного стиля Барселоны, который он впитал в себя с самого детства и усовершенствовал как тренер. Жозе Моуриньо – это прагматизм, философия, для которой результат — превыше всего. Ради достижения цели португалец не гнушается ни "автобусом", ни эпатажными высказываниями на пресс-конференциях, призванными перевести огонь прессы с команды на тренера. Только так он мог занять 5 место со скромной Лейрией, выиграть два еврокубка с Порту и преобразить Интер за два сезона.

Первое по-настоящему громкое соприкосновение этих философий произошло в полуфинале ЛЧ в апреле 2010 года, когда пиковый Интер Моуриньо остановил, казалось, непобедимую Барселону. Забег португальца на Камп Ноу стал футбольной классикой, но его эмоции понятны – перед ним пала сильнейшая команда планеты.

Месть настигла португальца спустя всего семь месяцев, и она была действительно унизительна. Приглашение Моуриньо в Реал должно было вдохнуть новую жизнь в "Эль-Классико", ведь ещё свежи в памяти были позорные 2:6 на "Сантьяго Бернабеу". Потому первый матч с Барселоной ожидался с особенным интересом и трепетом, но это оказался очередной памятный день для фанов Барселоны и, напротив – день, который лучше не вспоминать фанам Реала. 5:0 – безоговорочный триумф Гвардиолы, "тики-таки" и Барселоны.

Весной 2011-го года жребий подарил болельщиком настоящее футбольное пиршество – четыре Эль-Классико в трех разных турнирах за две недели. Этот отрезок вместил в себя ничью в Примере, победу Реала в финале Кубка Короля (ставшую первым трофеем Моуриньо в Реале) и победу Барселоны в двухматчевом противостоянии в полуфинале ЛЧ (спустя ровно год после забега Моуриньо на Камп Ноу).

Конечно, не обошлось и без словесных перепалок на пресс-конференциях. После поражения в полуфинале ЛЧ, Моуриньо не скрывал своего разочарования судейством и весьма откровенно нападал на Гвардиолу:

"Я хотел бы, чтобы однажды Гвардиола выиграл этот турнир честно. Если я скажу всё, что на самом деле думаю, моя карьера закончится прямо сейчас. Но я хочу задать один вопрос, на который однажды хотел бы получить ответ. Почему Овребо? Почему Бузакка? Почему Де Блекере? Почему Штарк? Почему? В каждом полуфинале происходит одно и то же. Речь идёт о фантастической футбольной команде, так зачем им это нужно? Зачем? Пеп Гвардиола – фантастический тренер, но я выиграл две Лиги чемпионов, а он – только одну, и меня это несколько смущает. Надеюсь, у него получится выиграть этот турнир в чистом, блестящем стиле, без скандалов".

Пеп, впрочем, предпочитал в эту заведомо проигрышную войну не вступать:

"В этом зале [для пресс-конференций – прим.] Моуриньо – грёбаный шеф, грёбаный босс (f*cking chief, f*cking boss). Я не буду соревноваться с ним в этом. Наша игра — футбол".

Затем были ещё шесть Эль-Классико с Гвардиолой и Моуриньо на тренерских скамейках. Преимущественно успешными они были для Пепа, но это всегда были эмоции, накал страстей и интрига.

Летом 2013-го года Гвардиола, после годичного отдыха, возглавил Баварию, а Моуриньо, покинув Реал, вернулся в Челси. Сезон во главе новых клубов начался для старых знакомых с очередного очного противостояния – в матче за Суперкубок УЕФА. После зрелищной ничьей, Бавария Пепа победила по пенальти, а Моуриньо снова высказал недовольство судейством: "Каждый раз, когда я играю с командами Гвардиолы, моя команда остаётся вдесятером. Наверное, это какое-то правило УЕФА. Лучшая команда сегодня проиграла. Соперник просто забил на один пенальти больше".

Вероятно, УЕФА сжалилось над португальцем и на протяжении следующих трёх лет команды Моуриньо и Гвардиолы не пересекались. Впрочем, это не помешало тренерам обмениваться колкостями. В 2014 году, на форуме элитных тренеров, Гвардиола высказался за уменьшение высоты травы на футбольных газонах – с трёх до полутора сантиметров, для ускорения игры. Моуриньо, выступавший за то, чтобы высоту травы определяли хозяева поля, заявил, что "у каждого свой стиль игры, который следует уважать. Футбол может быть зрелищным по-разному". Ответ Пепа не заставил себя долго ждать: "Красота футбола зависит от тренера. Мне кажется, Моуриньо предпочитает результат зрелищу. Я знаю, что для него все детали важны".

Эпатажный португалец отомстил за эту колкость в конце сезона 2014/2015, когда после завоевания чемпионства с Челси он заявил, намекая на очередное первое место Баварии Пепа в Бундеслиге: "Наверное, я не самый умный парень в плане выбора страны и клуба. Я мог бы выбрать другой клуб в другой стране, где полегче стать чемпионом…"

Впрочем, скоро, заклятые друзья вновь оказались в одном чемпионате. И вновь синхронно – летом 2016-го Моуриньо возглавил Манчестер Юнайтед, Гвардиола – Манчестер Сити. Таким образом, их противостояние перенеслось с "Эль-Классико" на манчестерское дерби.

Первые три матча завершились паритетом – по победе каждого из Манчестеров и нулевая ничья. Зато матч 10 декабря 2017 года завершился скандалом – подопечные Гвардиолы победили на Олд Траффорд и слишком шумно праздновали победу, параллельно поддразнивая самого Златана. Что было дальше – известно лишь по слухам. Якобы произошла стычка Моуриньо с вратарём "горожан" Эдерсоном, а в ассистента Гвардиолы Микеля Артету полетела бутылка, разбившая ему бровь.

Португалец позже заявил, что это "вопрос различий в воспитании". Гвардиола же был более многословен: "Если мы вели себя некорректно – приношу свои извинения Манчестер Юнайтед, мы ничего такого не хотели. Мы просто праздновали в раздевалке. Если кто-то этого не понимает – извините. Мы выиграли дерби. И если мы обидели МЮ, а не Моуриньо или одного игрока – то приношу свои извинения. Иногда и Юнайтед чрезмерно праздновал победы над Сити. Все тренеры иногда чересчур сильно празднуют. Но не в этом случае. Нам нужно было насладиться моментом".

Месть Моуриньо за тот эпизод была по-футбольному красива – в апреле 2018-го подопечные португальца одержали волевую победу над "горожанами", проигрывая к 30-й минуте 0:2. Героем матча стал Поль Погба, сравнявший счёт двумя точными выстрелами за две минуты вначале второго тайма. И пусть тот матч не повлиял на чемпионство Сити, из всех противостояний Гвардиолы и Моуриньо в рамках манчестерского дерби, именно тот матч был самым красивым и зрелищным.

Во главе Тоттенхэма встречи с Гвардиолой пока складываются для Моуриньо более чем удачно – две победы по 2:0. Не обходится и без традиционных подколок с обоих сторон. После первой победы в феврале прошлого года, португалец заявил, что "это была не классическая, это была шикарная победа над Гвардиолой".

Накануне последнего противостояния тренеров, в ноябре прошлого года, Пеп колко отреагировал на заявление Моуриньо о давлении "горожан" на сборную Англии, дабы не отправлять туда своих игроков: "Моуриньо нужно становиться врачом сборной Англии и Манчестер Сити. Ему нужно идти в доктора". Наконец в декабре прошлого года Моуриньо возмутился безнаказанностью Пепа за слишком эмоциональное поведение на бровке.

Противостояние Гвардиола vs Моуриньо – это настоящая классика футбола, это то, о чём спустя время будут вспоминать в первую очередь, говоря о европейском футболе начала XXI века.

Вашему вниманию все матчи Гвардиолы и Моуриньо, а также их видеообзоры:



Итого. Всего команды Гвардиолы и Моуриньо встречались 24 раза в семи различных турнирах. В 10 матчах победу одерживали команды Гвардиолы, 7 раз встречи заканчивались вничью (в том числе и матч за Суперкубок УЕФА, победу в котором Гвардиола одержал лишь в серии пенальти), ещё в 7 поединках побеждали подопечные Моуриньо. Команды испанца забили 37 мячей, португальца – 29. В среднем, в матчах друг с другом команды Пепа и Жозе забивают 2,75 голов за игру. Лишь дважды их матчи заканчивались нулёвкой, а самые популярные счёта – 2:0 и 2:1. Так завершались по четыре встречи. Ещё по три матча заканчивались со счётом 3:1, 1:0 и 2:2.

Дважды Моуриньо выбивал Гвардиолу из кубковых турниров. Каталонец же выбил Моуриньо лишь из Кубка Испании в начале 2012 года. Зато в решающих поединках Гвардиола пока удачнее – дважды его команды выигрывали Суперкубки у подопечных Моуриньо. Португалец может похвастаться лишь победой в финале Кубка Испании 2011. Впрочем, уже 25 апреля Моуриньо может выиграть второй финал у Гвардиолы – его Тоттенхэм встретится с Манчестер Сити Гвардиолы в финале Кубка Футбольной лиги.

Лучшими бомбардирами этого тренерского противостояния являются (кто бы мог подумать!) Лионель Месси и Криштиану Роналду – у обоих по шесть забитых мячей. Следом за ними – Педро, с пятью голами. По три раза забивали Давид Вилья и Карим Бензема.

Как вывод отметим, что сейчас вряд ли можно вспомнить более яркое, насыщенное и интересное тренерское противостояние за минувшее десятилетие. Как минимум. А учитывая относительно молодой возраст обоих, хочется верить, что и наступившее десятилетие принесёт нам множество ярких матчей и футбольных моментов с участием этих тренеров. Ведь именно такие Личности как Гвардиола и Моуриньо делают футбол – Игрой №1.

Александр Шевченко, Football.ua