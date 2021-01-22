Англия

Форвард Реал Сосьедад продолжит карьеру в Англии.

Реал Сосьедад и Вулверхэмптон договорились о трансфере нападающего Виллиана Жозе — утверждает Фабрицио Романо.

Бразильский форвард будет выступать за Вулверхэмптон до окончания сезона-2020/21 на правах аренды, после чего "волки" смогут выкупить его за 20 миллионов евро.

Официально о переходе будет объявлено после того, как 29-летний футболист пройдет медицинское обследование и получит право на работу в Великобритании.

Предполагается, что после прихода Виллиана Жозе Вулверхэмптон покинет Патрик Кутроне, возвращенный из аренды в Фиорентине.

Виллиан Жозе выступал за Гремио Баруери (31 матч во всех турнирах, 7 голов), Сан-Паулу (66, 16), Гремио (9, 3), Сантос (25, 5), Реал М (1, 0), Сарагосу (38, 10), Лас-Пальмас (34, 10) и Реал Сосьедад (170, 62).

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