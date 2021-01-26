Сегодня немецкий специалист прибудет в Лондон для завершения сделки.
Томас Тухель, Getty Images
26 января 2021, 12:59
В течение сегодняшнего дня Челси должен объявить о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.
По информации The Athletic, сегодня немецкий специалист прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с "синими", которые накануне расстались с Фрэнком Лампардом.
Соглашение с 47-летним немцем будет рассчитано на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.
Также отмечается, что Тухель планирует провести сегодняшнюю тренировку и завтра он будет руководить командой в матче 20-го тура АПЛ против Вулверхэмптона. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.