Англия

Сегодня немецкий специалист прибудет в Лондон для завершения сделки.

В течение сегодняшнего дня Челси должен объявить о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.

По информации The Athletic, сегодня немецкий специалист прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с "синими", которые накануне расстались с Фрэнком Лампардом.

Соглашение с 47-летним немцем будет рассчитано на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.

Также отмечается, что Тухель планирует провести сегодняшнюю тренировку и завтра он будет руководить командой в матче 20-го тура АПЛ против Вулверхэмптона. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.