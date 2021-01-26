Англия

Бывший игрок МЮ высказался по поводу возможного прихода Томаса Тухеля в Челси.

Бывший хавбек сборной Англии и Манчестер Юнайтед Гарри Невилл считает, что если Томас Тухель заменит уволенного Фрэнка Лампарда в Челси, то в следующие два года его ждет такая же судьба.

"Он работал с крупными клубами, и у него большой опыт. Он знает некоторых игроков, которые сейчас играют в Челси. Это еще один топ-менеджер, который переходит в Премьер-лигу.

За последние несколько лет нам посчастливилось увидеть, как лига снова стала лучшей в Европе, а выступления клубов в Лиге чемпионов улучшились. Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино добились успеха, дойдя до полуфиналов и финалов.

Тухель — еще один тренер, имеющий такой опыт, так что это будет отличным дополнением к Премьер-лиге, если он приедет.

Тухель будет играть точно по таким же правилам, как и Фрэнк. Можно сказать, что его уволят из Челси в течение 18 месяцев или двух лет, я почти уверен в этом", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее стало известно, что Челси не вел переговоров с Массимилиано Аллегри.