Англия

Игрокам коротко сообщили об увольнении тренера перед тренировкой.

Вчера, 25-го января, лондонский Челси отправил в отставку Фрэнка Лампарда.

По информации The Athletic, уволенный англичанин не получил возможности попрощаться со своими подопечными.

Технический советник "синих" Петр Чех лишь коротко проинформировал футболистов об отставке главного тренера перед тренировкой.

Также сообщается, что Челси будет выплачивать зарплату Лампарду до лета 2021-го года. Специалист получал в лондонском клубе около 4 млн фунтов в год.

Ранее отставку англичанина прокомментировал наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо и президент Челси Роман Абрамович.