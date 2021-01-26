Англия

Наставник "шпор" высказался об увольнении Лампарда из Челси.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал увольнение Фрэнка Лампарда с поста наставника Челси.

"Всегда грустно, когда коллега теряет работу. Но Фрэнк для меня не просто коллега, а важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль.

Однако это показывает, насколько современны футбол жесток. Как только ты становишься тренером, ты понимаешь, что рано или поздно будешь уволен", – цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее сам Фрэнк Лампард прокомментировал свою отставку.