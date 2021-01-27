Англия

Наставник "канониров" прокомментировал победу своего клуба.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о победе над Саутгемптоном в матче 20-го тура АПЛ.

"Саутгемптон — очень опасная команда, когда они идут в атаку. Они здорово прессингуют, но мы действовали правильно. В некоторых фазах игры мы полностью доминировали, нам было комфортно. Но мы сумели забить хорошие голы. В построении атак мы были значительно лучше и не создавали себе проблем.

Мы пропустили после стандарта, но мне очень понравился проявленный командой характер. Реакция, уверенность, наша игра – это положительный момент. Победы в матчах придают уверенность. Мы и делали все правильно, но проигрывали", – цитирует Артету BBC.

Ранее наставник лондонского Арсенала прокомментировал вылет его команды из Кубка Англии на ранней стадии от "святых".

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