Наставник "канониров" прокомментировал победу своего клуба.
Микель Артета (слева), Getty Images
27 января 2021, 10:15
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о победе над Саутгемптоном в матче 20-го тура АПЛ.
"Саутгемптон — очень опасная команда, когда они идут в атаку. Они здорово прессингуют, но мы действовали правильно. В некоторых фазах игры мы полностью доминировали, нам было комфортно. Но мы сумели забить хорошие голы. В построении атак мы были значительно лучше и не создавали себе проблем.
Мы пропустили после стандарта, но мне очень понравился проявленный командой характер. Реакция, уверенность, наша игра – это положительный момент. Победы в матчах придают уверенность. Мы и делали все правильно, но проигрывали", – цитирует Артету BBC.
Ранее наставник лондонского Арсенала прокомментировал вылет его команды из Кубка Англии на ранней стадии от "святых".
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