Англия

Наставник "шпор" высказался о немецком специалисте в преддверии очной встречи.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о своих взаимоотношениях с наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом в преддверии поединка 20-го тура АПЛ Тоттенхэм — Ливерпуль.

"Я не являюсь другом Юргену, так как никогда не проводил с ним время. Когда ты хорошо знаешь человека, то можешь сказать: "Он мне нравится, это мой друг", либо: "Он мне не нравится, он мне не друг".

В случае с Юргеном Клоппом я могу судить только о пяти минутах до матча и после. Если я и могу сказать что-то о нем, так это то, что он коллега, которого я уважаю и с которым не имею проблем. Я думаю, он относится ко мне так же", – цитирует португальского специалиста Goal.

Встреча команд состоится сегодня, 28-го января. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее наставник "шпор" поделился мыслями об отношении к нему в командах.

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