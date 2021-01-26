Тесты

В день рождения легендарного тренера мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Одному из самых харизматичных, эксцентричных и по-хорошему сумасшедших тренеров, Жозе Моуриньо, сегодня исполнилось 58 лет.

"Особенный" много лет кряду радует своими высказываниями и поступками, а также запомнился тренерскими достижениями с Порту, Челси, Интером и Реалом.

Предлагаем вам пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете португальского тренера.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.