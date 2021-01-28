Англия

Наставник "шпор" поделился мыслями об отношении к нему в командах.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал об ошибках и прогрессе в своей тренерской карьере.

"Могу сказать, что, если я плохо себя вел, то платил за это. Я расплачивался двумя способами: либо я смотрел матчи по телевизору в раздевалке, либо же платил огромные штрафы. И мне кажется, что для некоторых других парней это не работает точно так же. С ними такого не случается.

Я чувствую, что изменился. Теперь я лучше контролирую эмоции, я стал спокойнее, а также лучше научился читать игру. Я чувствовал, что должен поменять свое поведение, и я очень рад этом", – цитирует Моуриньо Goal.

Ранее Жозе Моуриньо прокомментировал увольнение Фрэнка Лампарда с поста наставника Челси.

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