Англия

Наставник "синих" прокомментировал увольнение англичанина.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал отставку Фрэнка Лампарда с поста наставника "синих".

"Разумеется, при всем уважении к наследию Лампарда и его работе у меня появился шанс. У меня не было сомнений насчет этого предложения, так как в клубе присутствует сочетание кадров, опыта и интеллекта. Приятно работать с таким набором.

Я очень уважаю Фрэнка. Челси принял это решение и оно не имеет ко мне никакого отношения. Мне предоставили шанс, и я его принял", – цитирует Тухеля TalkSport.

Ранее Football.ua разобрал возможные варианты сотрудничества Томаса Тухеля и лондонского Челси.

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