Франция

Французский форвард раздумывает над продолжением своей карьеры.

Согласно информации французского телеканала Telefoot, нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе ведет активные переговоры со своим нынешним клубом о возможности продления контракта.

Действующее соглашение "красно-синих" с французским футболистом рассчитано до конца июня 2022 года.

В своем недавнем интервью данному источнику игрок завил следующее: "Мое будущее в ПСЖ? Мы обсуждаем с клубом. Я думаю об этом. Если я продлю контракт, это значит, что я буду инвестировать в долгосрочную перспективу во Франции. Я чувствую себя здесь хорошо. В скором времени мне предстоит сделать выбор".

В текущем сезоне Килиан принял участие в 22-х (1616 минут) матчах своей команды, обеспечив со своей стороны 22 результативных действия (14 голов и 8 голевых передач).

Следующий матч ПСЖ, в котором может принять участие Мбаппе, состоится 31 января, когда парижане отправятся на гостевой поединок против Лорьяна.