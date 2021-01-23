Франция

Французский нападающий высказался о своих планах на парижский гранд.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о продлении контракта с парижским клубом.

"Фанаты и клуб всегда помогали мне. И я всегда буду очень благодарен ПСЖ. Я хочу подумать о том, чем я хочу заниматься в ближайшие годы, где хочу находиться, и сейчас я буду размышлять над этим.

Думаю, скоро придется принять решение. Но пока я глубоко задумался. Если бы у меня был ответ сегодня, я бы дал его. Это не желание потянуть время, а нужда в раздумьях.

Я не хочу подписывать контракт, а через год заявить, что хочу уйти. Если я соглашусь, то останусь здесь. Вот почему это требует размышления", приводит слова Мбаппе Get French Football News со ссылкой на интервью Téléfoot Chaine.

Действующее соглашение "красно-синих" с французским футболистом рассчитано до конца июня 2022 года.

Ранее спортивный директор ПСЖ заявлял, что ПСЖ не будет умолять Мбаппе и Неймара остаться.