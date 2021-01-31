У бразильского хавбека мышечное повреждение.
Фабиньо, Getty Images
31 января 2021, 16:00
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил повреждение полузащитника Фабиньо и назвал примерные сроки возвращения футболиста на поле.
27-летний бразилец травмировался накануне поединка 20-го тура АПЛ против Тоттенхэма.
"Небольшие повреждения как правило означают, что футболист выбывает как минимум на три игры. В зависимости от недели, это может означать четыре игры. Я думаю, что Фабиньо сможет вернуться ко встрече с Манчестер Сити", — приводит слова Клоппа BBC.
Таким образом, Фабиньо будет вынужден пропустить предстоящие матчи "красных" против Вест Хэма и Брайтона. Встреча с "горожанами" запланирована на 7 февраля.