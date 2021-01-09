Астон Вилла разгромно уступила Ливерпулю в поединке Кубка Англии со счетом 1:4. Единственный гол "вилланов" в матче забил Луи Барри.

Именно с ним произошел курьезный эпизод уже после матча. Молодой игрок обменялся с Фабиньо футболками, но после разговора с членом тренерского штаба забрал у бразильца свою футболку, а тому вернул его.

Вероятно, представитель тренерского штаба подсказал футболисту, что лучше сохранить футболку с дебютной игры.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.