Астон Вилла разгромно уступила Ливерпулю в поединке Кубка Англии со счетом 1:4. Единственный гол "вилланов" в матче забил Луи Барри.

Именно с ним произошел курьезный эпизод уже после матча. Молодой игрок обменялся с Фабиньо футболками, но после разговора с членом тренерского штаба забрал у бразильца свою футболку, а тому вернул его.

This is amazing 😂



Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!



Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW