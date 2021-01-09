Молодой игрок сделал это после совета члена тренерского штаба.
Луи Барри, getty images
09 января 2021, 00:32
Астон Вилла разгромно уступила Ливерпулю в поединке Кубка Англии со счетом 1:4. Единственный гол "вилланов" в матче забил Луи Барри.
Именно с ним произошел курьезный эпизод уже после матча. Молодой игрок обменялся с Фабиньо футболками, но после разговора с членом тренерского штаба забрал у бразильца свою футболку, а тому вернул его.
Вероятно, представитель тренерского штаба подсказал футболисту, что лучше сохранить футболку с дебютной игры.
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