Англия

По мнению игрока, второе чемпионство клуба должно стать более ценным, нежели прошлогодний титул.

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо оценил перспективы клуба выиграть второе чемпионство АПЛ подряд.

"Нашу команду запомнят за то качество игры, которое мы показываем. Но еще больше — за второй подряд титул АПЛ. Если выиграем чемпионат в этом сезоне, то встанем наряду с великими клубами, оказались бы в списке тех, кто феерил в Премьер-лиге".

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"Я считаю, что второе чемпионство, если оно будет, окажется намного ценнее чем первое. С учетом всего произошедшего в этом году, с отсутствием болельщиков, плотным графиком и травмами в команде, оно бы принесло намного большее удовольствие. Ливерпуль желает побеждать в каждом матче", — цитирует Фабиньо Daily Mail.

Отметим, что после 14 туров команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице АПЛ с 31 пунктом в активе, и опережает второй Лестер на четыре очка.

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