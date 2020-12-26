По мнению игрока, второе чемпионство клуба должно стать более ценным, нежели прошлогодний титул.
Фабиньо, Getty Images
26 декабря 2020, 12:59
Полузащитник Ливерпуля Фабиньо оценил перспективы клуба выиграть второе чемпионство АПЛ подряд.
"Нашу команду запомнят за то качество игры, которое мы показываем. Но еще больше — за второй подряд титул АПЛ. Если выиграем чемпионат в этом сезоне, то встанем наряду с великими клубами, оказались бы в списке тех, кто феерил в Премьер-лиге".
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"Я считаю, что второе чемпионство, если оно будет, окажется намного ценнее чем первое. С учетом всего произошедшего в этом году, с отсутствием болельщиков, плотным графиком и травмами в команде, оно бы принесло намного большее удовольствие. Ливерпуль желает побеждать в каждом матче", — цитирует Фабиньо Daily Mail.
Отметим, что после 14 туров команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице АПЛ с 31 пунктом в активе, и опережает второй Лестер на четыре очка.
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