Полузащитник Ливерпуля Фабиньо оценил перспективы клуба выиграть второе чемпионство АПЛ подряд.

"Нашу команду запомнят за то качество игры, которое мы показываем. Но еще больше — за второй подряд титул АПЛ. Если выиграем чемпионат в этом сезоне, то встанем наряду с великими клубами, оказались бы в списке тех, кто феерил в Премьер-лиге".

Читай такжеЛиверпуль впервые в АПЛ забил семь голов на выезде

"Я считаю, что второе чемпионство, если оно будет, окажется намного ценнее чем первое. С учетом всего произошедшего в этом году, с отсутствием болельщиков, плотным графиком и травмами в команде, оно бы принесло намного большее удовольствие. Ливерпуль желает побеждать в каждом матче", — цитирует Фабиньо Daily Mail.

Отметим, что после 14 туров команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице АПЛ с 31 пунктом в активе, и опережает второй Лестер на четыре очка. 

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.