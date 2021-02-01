Англия

Озан Кабак продолжит карьеру в Ливерпуле.

Шальке и Ливерпуль согласовали аренду с правом выкупа центрального защитника Озана Кабака — сообщает Kicker.

Для завершения сделки 20-летний турок должен пройти медицинское обследование.

В качестве замены Шальке надеется подписать защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.

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