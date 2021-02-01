Озан Кабак продолжит карьеру в Ливерпуле.
Озан Кабак, Getty Images
01 февраля 2021, 14:59
Шальке и Ливерпуль согласовали аренду с правом выкупа центрального защитника Озана Кабака — сообщает Kicker.
Для завершения сделки 20-летний турок должен пройти медицинское обследование.
В качестве замены Шальке надеется подписать защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.
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