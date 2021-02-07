Англия

Статистические показатели явно не понравятся поклонникам испанца.

Согласно данным, которые опубликовал статистический ресурс Squawka, испанский голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа отражает лишь 60,9% ударов в створ его ворот.

Данный показатель ставит его на предпоследнее место в сводном рейтинге вратарей английской Премьер-лиги в текущем сезоне, среди успевших сыграть хотя бы 15 матчей национального первенства.

Ниже стража ворот "Красных дьяволов" расположился только лишь голкипер Вулверхэмптона Руи Патрисиу (59,7%), команда которого пропустила на один гол больше (31 против 30) в сыгранных на данный момент 22-х матчах АПЛ.

Серьезно ударил по статистике испанца предыдущий поединок его команды против Эвертона (3:3), в котором де Хеа пропустил все три удара в створ, которые сумели нанести "ириски".

Исправить ситуацию Давид сможет в следующей игре своей команды, которая пройдет на поле одного из аутсайдеров — Вест Бромвича.