Англия

Повреждение в матче против Эвертона оказалось серьезным.

Поль Погба не поможет Манчестер в нескольких ближайших матчах — сообщает The Guardian.

“Травма, которую получил Пол, потребует несколько недель восстановления, – цитирует британское издание главного тренера МЮ Оле-Гуннара Солскьяера. – Более точно пока сказать не могу, он только начал процесс под наблюдением врачей».

Погба получил травму бедра во время матча 23-го тура чемпионата Англии против Эвертона и был вынужден покинуть поле.

Предполагается, что полузащитник точно пропустит матч пятого раунда Кубка Англии против Вест Хэма (9 февраля), матчи АПЛ против Вест Бромвича (14 февраля) и Ньюкасла (21 февраля), а также оба матча 1/16 финала Лиги Европы против Реал Сосьедад (18 и 25 февраля).

Есть надежда, что Погба восстановится к важнейшим матчам Премьер-лиги против Челси (28 февраля) и Манчестер Сити (6 марта).

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